Гришин объяснил уход Алонсо с поста главного тренера «Реала»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями об уходе испанского специалиста Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«В современном футболе роль тренера обесценена. Президенты клубов делают упор на звёздных игроков, таких как Мбаппе и Винисиус в «Реале». В наше время Винисиус и Мбаппе поехали бы домой, а тренерский штаб «Реала» взял бы молодых футболистов на их место, но ведь в наше время не было таких больших футбольных контрактов.

Мне кажется, Хаби Алонсо сам ощутил облегчение после этого увольнения, потому что на него оказывалось давление перед каждым матчем. То его увольняют, то нет, и так каждый раз. Давно было известно, что Алонсо упустил раздевалку в «Реале», хотя он остаётся тренером суперкласса. Думаю, ему стоило оставаться в Германии, где все его ценили. Но понятно, что сложно отказать «Реалу». Хотел как лучше, получилось хуже. Моё мнение: Алонсо ушёл сам. Он понял ситуацию и принял решение после поражения в Суперкубке, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. «Реал» провёл под руководством Алонсо 34 встречи во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.