Радимов и Писарев составили символическую сборную из игроков «Реала» и «Барселоны»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов и тренер сборной России Николай Писарев в эфире шоу на YouTube-канале Fonbet представили собственную символическую сборную из лучших игроков «Реала» и «Барселоны» на данный момент.

Журналист: Я вам предлагаю выбрать символическую сборную из «Барсы» и «Реала» на данный момент. Куртуа или Гарсия?

Писарев: Куртуа.

Радимов: Гарсия, конечно. На данный момент Гарсия — лучший вратарь мира.

Писарев: Ты видел, у Куртуа какие руки?

Радимов: Мы выбираем лучшие руки мира или лучшего вратаря?

Писарев: У него физиология. Ты не понимаешь, что для вратаря она очень важна. У него руки на 20 см размах рук больше, он ворота все закрывает.

Радимов: Хорошо, я отдам предпочтение тренерскому искусству Николая Николаевича, пусть будет Куртуа за счёт размаха рук. Он входит в тренерский штаб сборной, выбор вратаря происходит по тому, у кого на данный момент утра больший размах рук.

Писарев: Вот это домысел Владислава. Там Кафанов Виталий Витальевич принимает решение по вратарям. Я просто выбираю Куртуа по принципу антропометрии. При этом он очень здорово складывается и хорошо играет как на линии, так и на выходах.

Журналист: Кунде или Вальверде?

Радимов: Конечно, Вальверде. На любую позицию в обороне его поставь, он везде лучший.

Журналист: Кубарси или Асенсио?

Писарев: Кубарси.

Радимов: Ну что тут думать? Асенсио — это вообще не уровень мадридского «Реала». Он должен играть где-нибудь во втором дивизионе.

Журналист: Эрик Гарсия или Рюдигер?

Писарев: Рюдигер.

Радимов: На данный момент Рюдигер. Это машина, это зверь.

Журналист: Бальде или Каррерас?

Радимов: Каррерас должен играть даже не с Асенсио, а в «Реал Сосьедад Б». Потому что Каррераса отвозят и Ямаль, и Руни Барджи. Они просто будут над ним издеваться. Задача «Барсы» доставить мяч до крайнего правого нападающего (видео было опубликовано до финала Суперкубка Испании, где «Барселона» одолела «Реал» со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»).

Писарев: Я присоединяюсь.

Журналист: Де Йонг или Камавинга?

Радимов: Де Йонг. Он на этой позиции просто, не мешая, разрушает игру соперника.

Писарев: Камавинга. Ну ладно, давай Де Йонга.

Журналист: Педри или Тчуамени?

Радимов: Знаешь, я недавно встречался с Головиным с Леонидом Викторовичем [Слуцкий]. Даже партнёр Тчуамени говорит, что француз на 20 метров пас отдать никому не может. Вы не видите, как он играет? Как его вообще можно сравнивать с любым футболистом «Барсы»? Точно не Тчуамени.

Журналист: Ямаль или Родриго?

Писарев: Ямаль. Без обсуждений.

Журналист: Фермин или Беллингем?

Писарев: Думаю, Беллингем. Он сейчас, может, не в лучшем состоянии.

Радимов: Ну глобально — Беллингем, конечно, по объёму, по всему.

Журналист: Рафинья или Винисиус?

Писарев: Ну, вот Винисиус уже не забивает 19 матчей. Сегодня забьёт, он просто креативнейший футболист (видео было опубликовано до финала Суперкубка Испании, где «Барселона» одолела «Реал» со счётом 3:2, а Винисиус действительно отличился голом. — Прим. «Чемпионата»).

Журналист: Ферран или Мбаппе?

Радимов: Мы выбрали Мбаппе, — сказали Радимов и Писарев

