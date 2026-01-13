Скидки
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки с поста главного тренера «Реала»

Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба. Специалист покинул пост после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Спасибо за всё. Было приятно работать с вами, и я желаю вам всего наилучшего в будущем, вы этого заслуживаете», — приводит слова Алонсо Marca.

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. В Лиге чемпионов команда занимает седьмое место в общей таблице, набрав 12 очков.

