Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Flashscore: Шевалье и Забарный — в тройке игроков «ПСЖ» с самыми низкими оценками в дерби

Flashscore: Шевалье и Забарный — в тройке игроков «ПСЖ» с самыми низкими оценками в дерби
Комментарии

Французский вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье получил плохую оценку в составе французского клуба после матча 1/16 финала Кубка Франции — 2025/2026 с «Парижем» (0:1).

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

Шевалье получил самую низкую оценку среди игроков «ПСЖ» по версии Flashscore и вторую самую низкую среди игроков на поле — 6,1. Такую же оценку заработал полузащитник Сенни Маюлу. В тройку с самыми низкими оценками в составе красно-синих вошёл украинский защитник Илья Забарный (6,4). Меньше всех заработал за матч новичок «Парижа», итальянский нападающий, вышедший на замену, Лука Колеошо (5,8).

Наивысшую оценку в составе «ПСЖ» получил португальский латераль Нуну Мендеш (7,4). Второй грузинский — вингер Хвича Кварацхелия (7,3). Среди всех игроков встречи наивысший рейтинг Flashscore выставил вратарю «Парижа» Обед Нкамбадио — 8,1.

Фото: Flashscore

Фото: Flashscore

Отметим, «Париж» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «ПСЖ», который является действующим обладателем трофея, завершил выступление в турнире.

Луис Энрике впервые под руководством «ПСЖ» упустил возможность выиграть трофей во Франции

Комментарии
