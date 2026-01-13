Flashscore: Шевалье и Забарный — в тройке игроков «ПСЖ» с самыми низкими оценками в дерби

Французский вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье получил плохую оценку в составе французского клуба после матча 1/16 финала Кубка Франции — 2025/2026 с «Парижем» (0:1).

Шевалье получил самую низкую оценку среди игроков «ПСЖ» по версии Flashscore и вторую самую низкую среди игроков на поле — 6,1. Такую же оценку заработал полузащитник Сенни Маюлу. В тройку с самыми низкими оценками в составе красно-синих вошёл украинский защитник Илья Забарный (6,4). Меньше всех заработал за матч новичок «Парижа», итальянский нападающий, вышедший на замену, Лука Колеошо (5,8).

Наивысшую оценку в составе «ПСЖ» получил португальский латераль Нуну Мендеш (7,4). Второй грузинский — вингер Хвича Кварацхелия (7,3). Среди всех игроков встречи наивысший рейтинг Flashscore выставил вратарю «Парижа» Обед Нкамбадио — 8,1.

Фото: Flashscore

Фото: Flashscore

Отметим, «Париж» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, а «ПСЖ», который является действующим обладателем трофея, завершил выступление в турнире.

