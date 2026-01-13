Скидки
В «Барселоне» высказались о назначении Арбелоа на пост главного тренера «Реала»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал назначение Альваро Арбелоа на пост главного тренера «Реала», коорый сменил на этом посту Хаби Алонсо.

«Я не знаю, хороший он тренер или нет», — приводит слова Деку Marca.

Под руководством Арбелоа «Кастилья» в текущем сезоне провела 19 встреч, одержав 10 побед и потерпев восемь поражений, один матч завершился вничью. Альваро Арбелоа возглавлял «Кастилью» с июня 2025 года и всю свою тренерскую карьеру с 2020 года провёл в молодёжной академии «Реала».

В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. В Лиге чемпионов команда занимает седьмое место в общей таблице, набрав 12 очков.

