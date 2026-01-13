Эдарлин Рейес объяснил, почему не вернулся из отпуска в тульский «Арсенал»

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес объяснил, почему не вернулся в тульский «Арсенал» после окончания отпуска, несмотря на действующий контракт.

«Я не вернулся из отпуска, потому что у меня были семейные проблемы. Вернусь, как только все решу», — приводит слова Рейеса РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что тульский клуб намерен оштрафовать игрока. Футболист выступает за тульский клуб с 2025 года. Контрактное соглашение с «Арсеналом» рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне Рейес принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.