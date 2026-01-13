Генич отреагировал на отставку Алонсо с поста главного тренера «Реала»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич прокомментировал отставку главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Пока летел домой — уволили Алонсо. Караул», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. В Лиге чемпионов команда занимает седьмое место в общей таблице, набрав 12 очков.