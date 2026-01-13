Тибо Куртуа отреагировал на поражение «Реала» в Суперкубке от «Барселоны»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» со счётом 2:3.

«Проигрывать финал принципиальному сопернику всегда неприятно. Сейчас нам важно полностью сосредоточиться на работе и думать о Кубке и Ла Лиге. В этом матче многое сложилось не в нашу пользу — подобный период тянется уже несколько месяцев. Хотя по игре мы вполне могли победить.

В первом тайме мы слишком низко оборонялись, а после перерыва соперник немного подсел. У нас появлялись хорошие моменты, но мяч никак не шёл в ворота.

Первый пропущенный гол стал следствием нашей ошибки, второй — после удара, отскочившего от штанги, третий — из-за рикошёта от Рауля Асенсио. Именно такие детали решают исход матчей. При этом все наши удары пришлись прямо в руки Жоану Гарсии.

По сути, ничего не меняется. Нужно продолжать бороться — от недели к неделе, в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», — приводит слова Куртуа Marca.

