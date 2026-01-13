Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа отреагировал на поражение «Реала» в Суперкубке от «Барселоны»

Тибо Куртуа отреагировал на поражение «Реала» в Суперкубке от «Барселоны»
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» со счётом 2:3.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

«Проигрывать финал принципиальному сопернику всегда неприятно. Сейчас нам важно полностью сосредоточиться на работе и думать о Кубке и Ла Лиге. В этом матче многое сложилось не в нашу пользу — подобный период тянется уже несколько месяцев. Хотя по игре мы вполне могли победить.

В первом тайме мы слишком низко оборонялись, а после перерыва соперник немного подсел. У нас появлялись хорошие моменты, но мяч никак не шёл в ворота.

Первый пропущенный гол стал следствием нашей ошибки, второй — после удара, отскочившего от штанги, третий — из-за рикошёта от Рауля Асенсио. Именно такие детали решают исход матчей. При этом все наши удары пришлись прямо в руки Жоану Гарсии.

По сути, ничего не меняется. Нужно продолжать бороться — от недели к неделе, в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», — приводит слова Куртуа Marca.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Материалы по теме
«Реал» раздавил Алонсо — он не справился с идеологией клуба. Но как жить дальше?
«Реал» раздавил Алонсо — он не справился с идеологией клуба. Но как жить дальше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android