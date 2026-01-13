Илья Забарный прокомментировал сенсационный вылет «ПСЖ» из Кубка Франции

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный высказался о вылете команды из Кубка Франции сезона-2025/2026 после поражения от ФК «Париж» (0:1) в матче 1/16 финала.

«ПСЖ» всегда ставит перед собой максимальные задачи, поэтому вылет из Кубка — это серьёзный удар для нас. Разумеется, такие поражения тяжело принимать, но это часть футбола. Мы обязаны сделать выводы, разобрать ошибки и идти дальше.

Сейчас важно восстановиться и быть готовыми выложиться на сто процентов уже в пятницу. Впереди ещё много матчей, так что мы можем переключиться на следующую игру и продолжать работать», — заявил Забарный, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Напомним, в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1 сыграет с «Лиллем» 16 февраля.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»