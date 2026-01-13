Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Забарный прокомментировал сенсационный вылет «ПСЖ» из Кубка Франции

Илья Забарный прокомментировал сенсационный вылет «ПСЖ» из Кубка Франции
Комментарии

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный высказался о вылете команды из Кубка Франции сезона-2025/2026 после поражения от ФК «Париж» (0:1) в матче 1/16 финала.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

«ПСЖ» всегда ставит перед собой максимальные задачи, поэтому вылет из Кубка — это серьёзный удар для нас. Разумеется, такие поражения тяжело принимать, но это часть футбола. Мы обязаны сделать выводы, разобрать ошибки и идти дальше.

Сейчас важно восстановиться и быть готовыми выложиться на сто процентов уже в пятницу. Впереди ещё много матчей, так что мы можем переключиться на следующую игру и продолжать работать», — заявил Забарный, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Напомним, в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1 сыграет с «Лиллем» 16 февраля.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android