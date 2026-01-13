Скидки
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прибыл в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прибыл в Москву
Новоиспечённый тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прибыл в Москву.

«Новый главный тренер «Спартака» прибыл в Москву с утра во вторник», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». Он возглавлял «Пафос» с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.

Ранее испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

Карседо попрощался с болельщиками «Пафоса»

Сесар Навас: в Испании мало кто знает, что Карседо — новый тренер «Спартака»
