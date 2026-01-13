Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сделка состоялась». Фабрицио Романо назвал новый клуб Тимо Вернера

«Сделка состоялась». Фабрицио Романо назвал новый клуб Тимо Вернера
Комментарии

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер продолжит карьеру в МЛС, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х со ссылкой на Тома Богерта.

«Тимо Вернер — в «Сан-Хосе Эртквейкс», сделка состоялась! Немецкий форвард готов открыть новую главу в МЛС. Вернер покидает «Лейпциг» и подпишет контракт с «Сан-Хосе» в ближайшие дни после того, как сегодня была достигнута устная договорённость», — написал Романо.

В текущем сезоне у Вернера три матча за «Лейпциг», в которых он не отметился результативными действиями. Ранее он был в аренде в «Тоттенхэме», где за 18 игр прошлого сезона также забить не сумел.

Transfermarkt оценивает его в € 3 млн.

Фанаты «Кёльна» спели в храме перед стартом второй Бундеслиги

Материалы по теме
«МЮ» сделал предложение по Яну Диоманду, «Лейпциг» требует € 100 млн — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android