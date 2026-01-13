«Сделка состоялась». Фабрицио Романо назвал новый клуб Тимо Вернера

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернер продолжит карьеру в МЛС, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х со ссылкой на Тома Богерта.

«Тимо Вернер — в «Сан-Хосе Эртквейкс», сделка состоялась! Немецкий форвард готов открыть новую главу в МЛС. Вернер покидает «Лейпциг» и подпишет контракт с «Сан-Хосе» в ближайшие дни после того, как сегодня была достигнута устная договорённость», — написал Романо.

В текущем сезоне у Вернера три матча за «Лейпциг», в которых он не отметился результативными действиями. Ранее он был в аренде в «Тоттенхэме», где за 18 игр прошлого сезона также забить не сумел.

Transfermarkt оценивает его в € 3 млн.

