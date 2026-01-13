Хуан Карседо впервые прокомментировал назначение в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо прокомментировал своё назначение сразу после прилёта в Москву.

«Я рад вернуться в Москву, и это большая честь для нас. Мы знаем амбиции «Спартака» и будем делать всё возможное. Спасибо всем в клубе, журналистам, болельщикам «Спартака» за тёплый приём. С нетерпением жду сборы и возможность познакомиться с игроками», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

52-летний Карседо прибыл в Москву сегодня утром, в аэропорту его встретили журналисты. Ранее в 2012 году испанский специалист уже входил в тренерский штаб красно-белых в качестве помощника Унаи Эмери.

