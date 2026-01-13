Хуан Карседо ответил, почему согласился возглавить «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о причинах своего согласия на предложение красно-белых.

— У меня прекрасные воспоминания от работы в Москве. «Спартак» — огромный клуб, и я знаю об целях, которые он перед собой ставит. Сейчас передо мной и штабом большая ответственность.

— Почему вы приняли предложение возглавить «Спартак» и вернуться в Россию?

— Это «Спартак». Я принял предложение, от которого нельзя отказаться, для меня это серьёзный вызов. Я знаю команду, у нас хорошие футболисты. Нам надо становиться лучше — думаю, мы в силах это сделать, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

52-летний Карседо прибыл в Москву сегодня утром, в аэропорту его встретили журналисты. Ранее в 2012 году испанский специалист уже входил в тренерский штаб красно-белых в качестве помощника Унаи Эмери.

