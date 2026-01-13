«Отличный момент, чтобы вернуться в Россию». Хуан Карседо — о «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо прокомментировал своё назначение сразу после прибытия в столицу России.

— На последней пресс-конференции в «Пафосе» вы сказали, что «Спартак» — лучшее решение для вас и вашей семьи. Что вы имели в виду?

— Нашей первой мыслью было остаться на Кипре, где мы работали в «Пафосе», но мы не пришли к согласию. Когда появилось предложение «Спартака», это стало большой возможностью для нас. Я общался с женой, мы обсудили, что время здесь (в Москве. — Прим. «Чемпионата») было очень хорошим, я многому научился. Тогда это был первый зарубежный клуб, сейчас у меня уже больше опыта, и мы готовы к новому вызову.

— То есть это не вопрос денег?

— Нет, предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю «Спартака», насколько это большой клуб и какие у него фанаты. Это отличный момент, чтобы вернуться в Россию, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

52-летний Карседо прибыл в Москву сегодня утром, в аэропорту его встретили журналисты. Ранее, в 2012 году, испанский специалист уже входил в тренерский штаб красно-белых в качестве помощника Унаи Эмери.

