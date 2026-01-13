Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отличный момент, чтобы вернуться в Россию». Хуан Карседо — о «Спартаке»

«Отличный момент, чтобы вернуться в Россию». Хуан Карседо — о «Спартаке»
Комментарии

Новый главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо прокомментировал своё назначение сразу после прибытия в столицу России.

— На последней пресс-конференции в «Пафосе» вы сказали, что «Спартак» — лучшее решение для вас и вашей семьи. Что вы имели в виду?
— Нашей первой мыслью было остаться на Кипре, где мы работали в «Пафосе», но мы не пришли к согласию. Когда появилось предложение «Спартака», это стало большой возможностью для нас. Я общался с женой, мы обсудили, что время здесь (в Москве. — Прим. «Чемпионата») было очень хорошим, я многому научился. Тогда это был первый зарубежный клуб, сейчас у меня уже больше опыта, и мы готовы к новому вызову.

— То есть это не вопрос денег?
— Нет, предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю «Спартака», насколько это большой клуб и какие у него фанаты. Это отличный момент, чтобы вернуться в Россию, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

52-летний Карседо прибыл в Москву сегодня утром, в аэропорту его встретили журналисты. Ранее, в 2012 году, испанский специалист уже входил в тренерский штаб красно-белых в качестве помощника Унаи Эмери.

Видео: На стадионе «Спартака» открыли табличку в честь Симоняна

Материалы по теме
Фото
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прибыл в Москву
Хуан Карседо ответил, почему согласился возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android