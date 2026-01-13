Новый тренер «Спартака» Карседо рассказал о разговоре с Эмери после назначения в клуб

Новый главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо рассказал о разговоре с Унаи Эмери после назначения в клуб.

«У нас отличные отношения с Унаи Эмери, он написал мне пару дней назад и поздравил с назначением в «Спартак». Сказал, что я смогу улучшить то, что мы делали в прошлом», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня Карседо прибыл в Москву. С Унаи Эмери они уже работали в «Спартаке», когда тот тренировал клуб. Сейчас Эмери является главным тренером английской «Астон Виллы».

Карседо, в свою очередь, пришёл в «Спартак» из «Пафоса».

На стадионе «Спартака» открыли табличку в честь Симоняна