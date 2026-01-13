Новый главный тренер «Спартака» Карседо: фанаты ждут трофеев, нам есть куда стремиться

Главный тренер «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо высказался о целях на будущее.

«Знаю, что в российском чемпионате достаточно много хороших команд. По временам работы здесь помню «Зенит» и даже «Анжи» (улыбается). Моя главная задача — хорошо подготовить команду. У «Спартака» есть всё, чтобы быть лидером. Мы будем стараться сделать всё возможное для того, чтобы команда была лучше, состав очень хороший.

Сейчас «Спартак» не в лучшем положении, но знаю, что фанаты ждут трофеев. У нас есть время, чтобы быть выше в таблице, постараться выиграть Кубок России. Нам есть куда стремиться, и мы можем лучше», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

