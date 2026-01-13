Скидки
«Оренбург» объявил о трансфере колумбийского защитника

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе центрального защитника Джона Паласиоса. Колумбийцу 26 лет, авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тыс.

«Джон Паласиос в ФК «Оренбург». Наш клуб пополнил 26-летний центральный защитник из Колумбии. Всю карьеру Джон выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин». Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров.

