Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу сезона—2025/2026

Расписание матчей 17-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 13 января, матчем «Штутгарт» — «Айнтрахт» Франкфурт стартует 17-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура Бундеслиги (время — московское)

Вторник, 13 января:

20:30. «Штутгарт» – «Айнтрахт»;
22:30. «Гамбург» – «Байер»;
22:30. «Боруссия» Дортмунд – «Вердер»;
22:30. «Майнц» – «Хайденхайм».

Среда, 14 января:

20:30. «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»;
22:30. «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»;
22:30. «Кёльн» – «Бавария»;
22:30. «Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Четверг, 15 января:

22:30. «Аугсбург» – «Унион».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 44 очка за 16 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
