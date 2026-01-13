Расписание матчей 17-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 января, матчем «Штутгарт» — «Айнтрахт» Франкфурт стартует 17-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 17-го тура Бундеслиги (время — московское)
Вторник, 13 января:
20:30. «Штутгарт» – «Айнтрахт»;
22:30. «Гамбург» – «Байер»;
22:30. «Боруссия» Дортмунд – «Вердер»;
22:30. «Майнц» – «Хайденхайм».
Среда, 14 января:
20:30. «Вольфсбург» – «Санкт-Паули»;
22:30. «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»;
22:30. «Кёльн» – «Бавария»;
22:30. «Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Четверг, 15 января:
22:30. «Аугсбург» – «Унион».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 44 очка за 16 матчей.