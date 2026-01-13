«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: текстовая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск

Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Манчестер Сити: текстовая трансляция полуфинального матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
13 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
В другой полуфинальной паре Кубка лиги встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». «Канониры» сыграют с «синими» 14 января.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории выиграли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.

Календарь матчей Кубка английской лиги
Турнирная сетка Кубка английской лиги
Топ-матчи вторника: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Филадельфия» — «Тампа», теннис и НБА
