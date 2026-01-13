«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: текстовая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 13 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В другой полуфинальной паре Кубка лиги встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». «Канониры» сыграют с «синими» 14 января.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории выиграли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.