«Локомотив» объявил о переходе Баринова в ЦСКА

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Баринова. 29-летний полузащитник продолжит карьеру в ПФК ЦСКА.

«Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения», — написала пресс-служба железнодорожников.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка, а последние сезоны был капитаном.

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» был рассчитан до лета текущего года. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.