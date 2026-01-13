ЦСКА огласил срок контракта с Дмитрием Бариновым

Московский ПФК ЦСКА объявил некоторые детали перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива». Так, футболист подписал с армейцами контракт до лета 2029 года.

Баринов будет выступать за красно-синих под номером 6. Уже сегодня он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби, сообщает пресс-служба армейцев.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка, а последние сезоны был капитаном.

Контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» был рассчитан до лета текущего года. В сезоне-2025/2026 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. На его счету три гола и шесть результативных передач.