«Локомотив» выступил с эмоциональным сообщением на фоне ухода Баринова

Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала сообщение, посвящённое полузащитнику Дмитрию Баринову, который перешёл в ЦСКА. Хавбек является воспитанником железнодорожников.

«Это была славная история», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Суммарно за «Локомотив» 29-летний Баринов провёл 274 игры, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В первой части текущего сезона Дмитрий отыграл 24 встречи, записав на свой счёт три мяча и семь голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в € 9 млн.

