Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА сделали заявление относительно перехода Дмитрия Баринова

В ЦСКА сделали заявление относительно перехода Дмитрия Баринова
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался относительно перехода в команду полузащитника Дмитрия Баринова, отдельно отметив позицию «Локомотива», за который прежде выступал хавбек. Баринов стал игроком ЦСКА сегодня, 13 января.

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет.

Отдельно хотелось бы поблагодарить высшее руководство ФК «Локомотив» за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию, являющемуся безусловно одним из важнейших российских футболистов и лидером сборной страны. Мы уверены, что вместе мы сможем решить самые большие задачи!» — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
«Локомотив» выступил с эмоциональным сообщением на фоне ухода Баринова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android