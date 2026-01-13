Скидки
Агент Дмитрия Баринова высказался о переходе полузащитника в ЦСКА

Агент Дмитрия Баринова высказался о переходе полузащитника в ЦСКА
Комментарии

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Дмитрия Баринова, высказался о переходе игрока из «Локомотива» в ЦСКА.

«Очень рады, что переход состоялся. Хочу сказать большое спасибо самому Диме за терпение, его семье. Это был очень непростой шаг. Большое количество времени Баринов не хотел даже слышать ни о каких других вариантах, не думал об уходе.

Дима лично встречался со всеми руководителями «Локомотива», которые ему говорили, что полностью заинтересованы в продлении контракта. Но договорённости со стороны клуба, к сожалению, не были исполнены. Поэтому мы решили принять предложение ЦСКА. Мы очень довольны и готовы бороться за чемпионство в составе великой команды. Поздравляю поклонников ЦСКА, команда станет только сильнее», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

