«Все в наших руках, ногах, головах». Байрамян высказался о перспективах «Ростова» в РПЛ

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о перспективах своей команды в Мир РПЛ. На момент зимней паузы южный клуб занимает 11-е место в таблице.

«У любого спортсмена есть мотивация выигрывать каждую игру и быть как можно выше. Мы идём на 11-м месте в таблице, но я считаю очки до пятёрки и хочу быть выше. Так живёт любая команда. Просто есть причины, почему кто-то выше, а кто-то ниже.

Всё в наших руках, ногах, головах. Но все должны понимать, что «Ростов» — очень молодая команда. Нужен определённый опыт, но нет ничего невозможного», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.