Федерико Вальверде отреагировал на отставку Алонсо с поста главного тренера «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды «сливочных». Специалист был уволен на следующий день после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

«Мистер, желаю вам всего наилучшего, вам и всему тренерскому штабу, который всегда отличался прекрасным отношением к делу. Успехов во всём, что вас ждёт», — написал Вальверде в соцсетях.

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев, Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. В Лиге чемпионов команда занимает седьмое место в общей таблице, набрав 12 очков.