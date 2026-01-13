Скидки
Главный врач «Спартака» рассказал, в каком состоянии игроки вернулись после отпуска

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, в каком состоянии игроки красно-белых вернулись после отпуска. По словам Козлова, с футболистами всё хорошо.

«Сегодня первый день, когда команды вышли из отпуска и собрались. Не в полном составе, так как есть ряд игроков, которые играли за сборные, — Ву и Бонгонда. Бонгонда прекрасно отыграл за сборную. Ему дали дополнительный отдых.

Ни в коем случае не допускаем лишний вес. У каждого есть свой план подготовки. Это всё контролируется. Есть игроки из «Спартака-2». Умяров отдохнул, держит форму. Всё хорошо», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

