Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Бабича после травмы

Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Бабича после травмы
Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о восстановлении сербского центрального защитника Срджана Бабича после травмы.

«Есть травмированный Бабич. Он присоединится к нам на сборах и будет проходить восстановление под наблюдением врачей. Вы все помните момент получения травмы. По срокам его восстановления — до апреля. Он присоединится к нам в конце января», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

