Главный врач «Спартака» высказался о физическом состоянии Самошникова

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов высказался о физическом состоянии защитника команды Ильи Самошникова. В нынешнем сезоне Самошников провёл семь матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Самошников находится в хорошем состоянии. В конце сезона были вирусные инфекции, он был болен. Не получалось участвовать в матчах.

— Говорят, что есть проблемы со здоровьем хронические — мышцы, связки.

— По физическому состоянию всё хорошо. У него был период адаптации, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.