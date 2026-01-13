Главный врач «Спартака» высказался о физическом состоянии Самошникова

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов высказался о физическом состоянии защитника команды Ильи Самошникова. В нынешнем сезоне Самошников провёл семь матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
— Самошников находится в хорошем состоянии. В конце сезона были вирусные инфекции, он был болен. Не получалось участвовать в матчах.
— Говорят, что есть проблемы со здоровьем хронические — мышцы, связки.
— По физическому состоянию всё хорошо. У него был период адаптации, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.