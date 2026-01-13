Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Врач «Спартака» ответил, общался ли с новым тренером команды Карседо перед медосмотром

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов ответил, общался ли с новым главным тренером команды Хуаном Карседо перед медосмотром игроков красно-белых.

— Были с новым тренером контакты?
— Встретимся после УМО. У нашего медицинского штаба остаются те же задачи, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026-го. Прежде испанский специалист работал с кипрским «Пафосом». Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после ухода Деяна Станковича был Вадим Романов. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

