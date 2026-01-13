Скидки
Главный врач «Спартака»: Заболотный — один из эталонов нашего футбола

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов высказался о нападающем красно-белых Антоне Заболотном, назвав форварда одним из эталонов нашего футбола.

— Заболотный и его состояние? Держит себя, несмотря на возраст?
— Заболотный — один из эталонов нашего футбола. Все следите за его сторисами (смеётся). Он много времени проводит в зале, первым приезжает. Молодому поколению есть с кого брать пример, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков.

