Игрок «Спартака» Зобнин: первую часть сезона уже не вспоминаем — будем исправлять ситуацию

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о физическом состоянии команды перед выходом с зимних каникул.

«Мы готовились, нам давали по программе. Состояние хорошее. На сборах — продолжим. Рад видеть всех. В отпуске отдохнул с семьёй на море. Потом с академией на сборы.

Первую часть сезона уже не вспоминаю. Это уже история. Готовы к сборам. Имеем то, что имеем. Будем исправлять ситуацию», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на момент зимней паузы «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.