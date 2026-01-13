Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Роман Зобнин: готов завершить карьеру в «Спартаке»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что готов завершить профессиональную карьеру футболиста в московском клубе. В декабре 2025 года Роман продлил контракт с красно-белыми до конца июня 2027-го.

«Готов завершить карьеру в «Спартаке». На данный момент», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 31-летний Роман Зобнин провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде.

Комментарии
