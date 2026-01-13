Роман Зобнин прокомментировал назначение Хуана Карседо в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых. Испанский специалист подписал контракт до 2028 года.

«Знаю, что работал в «Пафосе». Знаю, что работал с Эмери. Знаю всё то, что крутилось в интернете. Все ждём с ним поработать. Хотим с позитивом начать сборы. Познакомиться ближе с тренером. И хорошо войти в продолжение сезона.

Не говорил бы про национальность тренера. У каждого тренера свой взгляд на футбол. Новый тренер — новый вызов. Это всё будет интересно», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.