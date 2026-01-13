Роман Зобнин: на новый контракт со «Спартаком» согласился за сутки

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о пролонгации контракта с московским клубом.

«Меня вызвали в офис. Предложили условия, и в тот же день я согласился. За сутки. Ничего не хотел менять. Люблю «Спартак» и болельщиков. Счастлив находиться здесь», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с клубом чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнина в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в € 2,5 млн.