Игрок «Спартака» Дмитриев: хочется начать тренироваться после долгого отпуска

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что ему хочется начать тренироваться после долгого зимнего отпуска.

«Всё супер, отлично отдохнул. Долгий отдых, хочется начать тренироваться. Сейчас хочется всем, но после двух дней тренировок — никому уже не хочется», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате с 40 набранными очками «Краснодар». В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде. Игра состоится 1 марта.