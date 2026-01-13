Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, звал ли он Ульви Бабаева в команду

Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, звал ли он Ульви Бабаева в команду
Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, звал ли он игрока «Динамо» Ульви Бабаева в команду. Ранее СМИ сообщали, что футболист бело-голубых является одним из кандидатов на переход в стан красно-белых.

— Ты с Бабаевым пересекался в молодёжной сборной. Появлялись слухи, что он может оказаться в «Спартаке». Звал ли ты его в клуб?
— Не, не закидывал. Мы не так много играли вместе. Усилит ли «Спартак»? Он «Динамо» помогал в первой части сезона. Если он наберётся уверенности и сил, то точно можно. По крайней мере «Динамо» точно», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
