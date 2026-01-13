Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Спартака» Дмитриев: я уже достаточно сыграл, сейчас у меня больше уверенности

Хавбек «Спартака» Дмитриев: я уже достаточно сыграл, сейчас у меня больше уверенности
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился ожиданиями от второй части текущего сезона Мир РПЛ.

«Мы будем делать всё, чтобы побеждать в каждом матче, — нам нужно улучшать положение в таблице. Сейчас у меня больше уверенности, на прошлом сборе было волнение. Я уже достаточно сыграл и уверен, что могу себя показать.

Знаю, что Карседо работал в штабе Эмери, а это тренер, который всем известен. Ожидания положительные», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате с 40 набранными очками «Краснодар». В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде. Игра состоится 1 марта.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Дмитриев: хочется начать тренироваться после долгого отпуска
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android