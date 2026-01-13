Хавбек «Спартака» Дмитриев: я уже достаточно сыграл, сейчас у меня больше уверенности

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поделился ожиданиями от второй части текущего сезона Мир РПЛ.

«Мы будем делать всё, чтобы побеждать в каждом матче, — нам нужно улучшать положение в таблице. Сейчас у меня больше уверенности, на прошлом сборе было волнение. Я уже достаточно сыграл и уверен, что могу себя показать.

Знаю, что Карседо работал в штабе Эмери, а это тренер, который всем известен. Ожидания положительные», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате с 40 набранными очками «Краснодар». В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде. Игра состоится 1 марта.