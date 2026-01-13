Скидки
Алексей Батраков — лучший футболист 2025 года по версии журнала «Футбол»

Алексей Батраков — лучший футболист 2025 года по версии журнала «Футбол»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом России в 2025 году по версии журнала «Футбол». По итогам голосования 20-летний хабвек набрал 407 баллов, став самым молодым обладателем награды в её истории. 111 из 165 респондентов поставили его на первое место.

Батраков — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в € 25 млн.

