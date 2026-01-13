Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Игорь Дмитриев: Хаби Алонсо в «Спартак»? Да он «Барселону» обыграть не может

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев ответил, хотел бы он видеть на тренерском мостике красно-белых Хаби Алонсо, которого накануне уволили из «Реала».

«В новом году больше всего удивило увольнение Хаби Алонсо. Хотел бы видеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Реал» провёл под руководством Алонсо 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку «Барселоны» составляет четыре очка.

