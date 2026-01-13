Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Игорь Дмитриев: постараюсь стать игроком основного состава «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев сообщил, что постарается стать основным игроком красно-белых во второй части нынешнего сезона Мир РПЛ. В рамках кампании-2025/2026 Игорь провёл 23 матча на клубном уровне.

— У тебя была неплохая первая часть сезона. От второй части чего ждать?
— Про себя не особо хочу говорить. Команда будет делать всё, стараться побеждать в каждом матче. Надо улучшать ситуацию в таблице.

— Ты видишь себя игроком старта во второй половине?
— Буду стараться, чтобы так было. Сейчас больше уверенности, чем я приходил летом. Было много волнения. Сейчас чуть спокойнее. Уже сыграл достаточно — могу себя показать», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

