«Манчестер Юнайтед» договорился с новым главным тренером — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Майклом Кэрриком о назначении последнего на должность главного тренера первой команды. Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X. По данным источника, Майкл будет возглавлять «дьяволов» до конца текущего сезона.

Ранее Кэррик работал в «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, а также руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после ухода норвежца.

Последним местом работы экс-игрока остаётся «Мидлсбро», который он покинул летом 2025 года.