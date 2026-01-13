Агент Франка Артиги: с «Рубином» всё на финишной прямой, но ещё есть юридические вещи

Дмитрий Селюк, агент испанского тренера Франка Артиги, подтвердил, что его клиент близок к назначению на пост главного тренера «Рубина». Ранее информация о возможном назначении появилась в СМИ.

— Правда, что Артига уже находится в Казани? Завтра планируется объявление его главным тренером «Рубина»?

— Я не могу говорить, это прерогатива клуба — объявить то, что они хотят объявить.

— Но всё на финишной прямой?

— Да, верно. Но нужны определённые юридические вещи. Заранее ничего не стоит говорить, всё может произойти, — сказал Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.