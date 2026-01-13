Сёмин сравнил трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА с переходом Игнашевича

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил трансфер полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА с переходом Сергея Игнашевича. В 2004 году Игнашевич перешёл из «Локомотива» в ЦСКА.

«Ничего неожиданного нет. Одной команде игрок нужен больше, другой, по всей видимости, не совсем нужен. Правильность решения определит конечный результат, а конечный результат — это турнирная таблица. Когда-то так же из «Локомотива» в ЦСКА ушёл Игнашевич. Ничего же не случилось. В итоге и «Локомотив» был чемпионом, и ЦСКА. В данной ситуации две команды получили определённые плюсы. Дождёмся конца чемпионата, будет Баринов играть в ЦСКА или не будет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.