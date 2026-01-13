Юрий Сёмин поддержал решение «Динамо» пригласить в тренерский штаб Жиркова и Шаронова

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поддержал решение московского «Динамо» пригласить в тренерский штаб Ролана Гусева двух известных экс-футболистов — Юрия Жиркова и Романа Шаронова.

«Ролану Гусеву доверили работать до определённого времени. Ему комфортно работать с теми ребятами, которых он пригласил в свой штаб. Опять же, правильность решения покажет конечный результат по завершении чемпионата. В данной ситуации со стороны «Динамо» правильно пойти навстречу тренеру, который видит, как и с кем ему лучше работать», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.