Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин поддержал решение «Динамо» пригласить в тренерский штаб Жиркова и Шаронова

Юрий Сёмин поддержал решение «Динамо» пригласить в тренерский штаб Жиркова и Шаронова
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поддержал решение московского «Динамо» пригласить в тренерский штаб Ролана Гусева двух известных экс-футболистов — Юрия Жиркова и Романа Шаронова.

«Ролану Гусеву доверили работать до определённого времени. Ему комфортно работать с теми ребятами, которых он пригласил в свой штаб. Опять же, правильность решения покажет конечный результат по завершении чемпионата. В данной ситуации со стороны «Динамо» правильно пойти навстречу тренеру, который видит, как и с кем ему лучше работать», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Колыванов: Гусев, Жирков и Шаронов будут работать с энтузиазмом, в футболе разбираются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android