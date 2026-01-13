Генич не смог определить главного героя первой части сезона РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, что было хорошего в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. Также Генич попытался определить главного героя РПЛ по итогам осенне-зимней части чемпионата.

«Лига. Что было хорошего (в первой части сезона РПЛ. — Прим. «Чемпионата»)… Хорошее, я думаю, что на больших матчах был действительно переполнен стадион. Прекрасные церемонии такого предматча, открытия. Это уже превращается в увлекательное и не всегда повторяющееся шоу. Это прикольно, мне понравилось. Но по плюсам и героям лиги…

Мне даже сложно кого-то выделить одного. Наверное, если мы говорим про лигу, можно было бы выделить президента… А в остальном выделить главного героя мне очень и очень непросто», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».