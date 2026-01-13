Скидки
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Актёр Баринов: уход Баринова из «Локомотива» в большей степени вина клуба

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Я очень жалею, что «Локомотив» не сумел сохранить Димку. В чём там причина и как это было, я не могу сказать. Мне очень жаль, что он уходит. Конечно, я буду продолжать болеть за «Локомотив», а Димке симпатизировать. Не знаю, смогут ли его заменить в короткие сроки, — о чём-то же они думали. Дело даже не в том, что на его позицию сейчас трудно найти игрока.

«Локомотив» неплохо выступил в первой части сезона. Третье место — это очень неплохо, но в команде не хватает пастухов. Стадо есть, а пастухов нет. Я говорю не о тренерском составе, а о старших товарищах. Уход Миранчука, а теперь уход Баринова… Нужен человек, в котором течёт красно-зелёная кровь. Мне очень жаль, что Дима уходит. Я желаю ему удачи. Уход игрока — это в большей степени вина клуба. За столько лет могли бы изучить его характер», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

