Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро». По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила € 30 млн, включая € 3 млн в виде бонусов. За сине-бело-голубых хавбек выступал с лета 2025 года.

«Реальные деньги – 10 млн. Всё остальное – активы-футболисты и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге – если мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трёхкратным чемпионом, а молодёжь выстрелит, будет кэшбек, как называет эту сделку Саша Дорский. Сейчас это просто провал.

«Зенит» пошёл по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за 27 млн. У «Крузейро» таких денег нет», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».