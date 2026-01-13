Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о прохождении медосмотра перед зимними сборами. Он заявил, что успешно прошёл медицинское обследование и не имеет лишнего веса.

— Медобследование прошло великолепно, быстро, я доволен!

— Не набрали лишних килограммов?

— Сбил с Осетии пять килограмм, всё нормальненько, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, поразив ворота «Крыльев Советов» (0:2) во встрече 20-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025, которая состоялась 9 марта 2025 года. Этот гол стал 234-м для форварда во всех турнирах.