Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Дзюба отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Игроком армейцев 29-летний Баринов стал сегодня, 13 января.

«С одной стороны переход Баринова в ЦСКА неожиданный, а с другой — предсказуемый», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Суммарно за «Локомотив» 29-летний Баринов провёл 274 игры, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В первой части текущего сезона Дмитрий отыграл 24 встречи, записав на свой счёт три мяча и семь голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в € 9 млн.

Материалы по теме
Актёр Баринов: уход Баринова из «Локомотива» в большей степени вина клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android