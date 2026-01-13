Дзюба отреагировал на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Игроком армейцев 29-летний Баринов стал сегодня, 13 января.

«С одной стороны переход Баринова в ЦСКА неожиданный, а с другой — предсказуемый», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Суммарно за «Локомотив» 29-летний Баринов провёл 274 игры, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В первой части текущего сезона Дмитрий отыграл 24 встречи, записав на свой счёт три мяча и семь голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в € 9 млн.